Festa di "Carnevale globale" al Colorificio Kroen di Verona

Festone mundiàl al Colorificio! Special guest il collettivo Balera Favela che si concentra sull'esplorazione delle musiche da ballo contaminate provenienti da tutto il mondo, dal kuduro al baile funk, passando per salsa, cumbia e molto altro! In consolle nella saletta Bar i resident di Down With This (Cate & Blafu) e di Frutta Fresca (PROLIFE a.k.a. Genitore 1 e Genitore 2).

Sabato 22 febbraio

CARNEVALE GLOBALE!

BALERA FAVELA

salsa / kuduro / baile funk

CATE + BLAFU

soul / funk / rap / r'n'b

PROLIFE

juicy beats

Informazioni e contatti