Capodanno 2019 al Mad' in Italy di Verona: "White and Black"

"White and black", il bianco ed il nero, per una notte di fine anno dove lasceremo alle spalle le ombre dell'anno che sta per concludersi e per accogliere le luci dell'alba dell'anno che sta per arrivare.

DJ SET

Dalle 23.00 si alterneranno Luca Fregonese dj e Mathia-deejay Guerzoniaccompagnati dalla sensuale voce di Fiorella Ekwueme direttamente dagli U.K.



CENA A BUFFET (Prenotazione e caparra obbligatori)

Buffet con prelibatezze varie della nostra cucina, tavolo riservato fino alle 00:30 e una bottiglia di Vino inclusa ogni 2 persone, a scelta tra Valpolicella, Lugana e Prosecco.

€ 30,00 a persona.

TAVOLI BAR (Prenotazione e caparra obbligatori)

Tavolo riservato dalle 00:30 alle 04:00 con piantana di frutta fresca e pasticceria - Tavolo per 6 persone:

Pacchetto da € 300,00 comprende:

- 2 bottiglie incluse a scelta tra Vodka Skyy, Gin Bombay, Rum Bacardi

oppure

- 4 bottiglie Ca del Bosco Franciacorta Prestige

- 1 bottiglia champagne Dom Perignon o Krug

Le successive bottiglie a prezzo di listino

Informazioni e prenotazioni

Ingresso

Apertura ore 21:00

Live set ore 23:00

Dj set ore 00:30

Chiusura ore 04:00

✆ 045.92.30.178

info@madverona.it

www.madverona.it

(fonte Facebook)