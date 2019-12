Festa di Capodanno al Mad' in Italy di Verona

Il Mad' in Italy Verona per il capodanno 2020 ha deciso di regalarvi una serata di puro divertimento con i più grandi successi dance degli anni '70, '80, '90 e 2000 fino ai giorni d'oggi in compagnia di Mathia Guerzoni dj e del suo Video-Mix.

INGRESSO GRATUITO DALLE 23 - A Capodanno costa tutto troppo? Non al Mad' in Italy Verona per quest'anno abbiamo deciso di creare una grande festa per tutti voi garantendovi l'ingresso gratuito dalle 23 alle 4!



DJ-SET & VIDEO MIX - Dalle 23 il dj più storico del Mad, Mathia Guerzoni dj vi farà scatenare senza sosta fino alle 4 di mattina con un repertorio di generi musicali che accontenterà tutti i gusti! Dai Revival 70/80/90/2000, al POP, al Reggaeton e per finire il tutto un po di House Commerciale. Le canzoni da ballare saranno accompagnate dalla proiezione sincronizzata dei video originali creando un’atmosfera ancor più coinvolgente.



TAVOLI DISCO DALLE 23 - Prezzo minimo 120 euro fino a 6 persone + una bott. di distillato base o 2 bott. di bollicine (Ca Del Bosco - Ferrari Perlè).

Apertura ore 23

Dj set ore 23

Chiusura ore 04

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. 045.92.30.178

Web: www.madverona.it

Evento Facebook