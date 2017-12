The Sound of My Life, festa di Capodanno al Mad' in Italy di Verona

The Sound of My Life, la colonna sonora della nostra vita sarà il tema dominante del Capodanno 2018 del Mad' in Italy Verona. Bobo Deejay - Luca Fregonese- Mathia-deejay Guerzoni proporranno le migliori hit dagli anni 70/80 ad oggi con un escalation di brani che vi faranno rivivere emozioni passate e presenti. Vi aspettiamo perchè il Mad' siete sopratutto voi.

DJ SET

BOBO DEEJAY - LUCA FREGONESE - MATHIA GUERZONI DJ

Dalle ore 23.00 si alterneranno alla console Bobo Deejay, Luca Fregonese DJ e Mathia Guerzoni DJ per ripercorrere assieme la storia della musica dance, dagli anni 70 ad oggi e infuocare la pista del Mad' in Italy.

CENONE (Prenotazione e caparra obbligatori)

Menù degustazione con vini abbinati

€ 100,00 per persona

TAVOLI BAR (Prenotazione e caparra obbligatori)

Pedana riservata con piantana di frutta fresca e pasticceria - Tavolo per 8 persone (ingressi omaggio):

- Pedana Cocktail Base € 320,00 (2 bottiglie incluse a scelta tra Vodka Stolichnaya, Gin Bombay, Rum Bacardi)

- Pedana Cocktail Premium € 400,00 (2 bottiglie incluse a scelta tra Vodka GreyGoose, Cristal Head, Gin Hendriks, Mare, Martons)

- Pedana Champagne € 400,00 (3 bottiglie)

ULTERIORI INFO

Ingresso cena con prenotazione obbligatoria

Dalle ore 20:30 / € 100,00 a persona

Ingresso con prima consumazione minima obbligatoria

(Prevendite disponibili)

Dalle 22:30 / € 20,00 a persona

Dj set ore 23:00

Chiusura ore 04:00

PRENOTAZIONI E PREVENDITE

045.92.30.178

info@madverona.it

www.madverona.it

(fonte Facebook)