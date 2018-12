A Bardolino l'imperdibile festa di Capodanno all'Hollywood

Capodanno all'Hollywood, lunedì 31 dicembre 2018, dalle ore 21 alle ore 6, il tuo fantastico ultimo dell’anno a Bardolino sul Lago di Garda.

Scegli come festeggiare il Capodanno all'Hollywood:



- GRAN CENONE* dalle ore 21 > 85€ con Cena servita al tavolo + serata in discoteca + 3 Drinks + Colazione

- GRAN BUFFET** dalle ore 21 > 55€ con Cena servita a buffet nel Privèe + serata in discoteca + 3 Drinks + Colazione



-DISCOTECA dalle ore 23:30

IN PREVENDITA > 35€ con 3 Drinks + Colazione

NON IN PREVENDITA > 25€ con 1 Drink + Colazione



-TAVOLO in Discoteca dalle ore 23:30

da 150 € 1 bottiglia Standard o Champagne + sfiziosità dolci e salate



h. 22 > 24 musica Live con SARA PIERESSA PROJECT https://www.facebook.com/SaraPieressaAcousticDuo/?ref=br_rs

h. 24 > 6 Main Room PASO DJ: '80 > '90 > '2000 Hits e italiana

h. 24 > 6 Privèe: Dj MAURO PAGANY: House

Voice: MAX FIORELLO

Info e Prenotazioni Hollywood: 045 5118918 - 389 7210580 - valentina@hollywood.it -Rosso 380 4142489



MENU' GRAN CENONE HOLLYWOOD

- Dalle ore 21 l'Aperitivo di benvenuto sara' servito al Lounge Bar

Prosecco Angelo Bortolin DOCG, cocktail Hollywood, cocktail analcolico

Involtini di bresaola con formaggio caprino ed erba cipollina

Crostini al salmone

Olive taggiasche



- Dopo l'aperitivo, la cena sara' servita al tavolo

Timballo di zucchine con cuore di burrata

Carpaccio di carne salada del Trentino

Vol-au-vent con luccio in salsa gardesana



Capesante lime e porri

Maccheroncini caserecci con radicchio, monte veronese e noci



Controfiletto di manzo in crosta al tartufo nero

Broccoletti di Custoza, carotine saltate e patata duchessa

Cotechino con lenticchie del buon augurio



Tortino al cioccolato e crema chantilly

Uva bianca

Caffe' e Anima Nera Marzadro



Vini Bianco e Rosso “APPASSILENTO” Cantine Farina

Acqua Minerale

A mezzanotte brindisi con Champagne Collet

MENU' GRAN BUFFET HOLLYWOOD

- Dalle ore 21 l'aperitivo di benvenuto sara' servito al Lounge Bar

Prosecco Angelo Bortolin DOCG, cocktail Hollywood, cocktail analcolico

Involtini di bresaola con formaggio caprino ed erba cipollina

Crostini al salmone

Olive taggiasche



- Dopo l'aperitivo, la cena sara' servita a buffet

Timballo di zucchine con cuore di burrata

Carpaccio di carne salada del Trentino

Vol-au-vent con luccio in salsa gardesana



Maccheroncini caserecci con radicchio, monte veronese e noci



Selezione di formaggi e salumi del territorio

Cotechino con lenticchie del buon augurio



Piccola pasticceria

Uva bianca

Caffe' e Anima Nera Marzadro



Vini Bianco e Rosso “APPASSILENTO” Cantine Farina

Acqua minerale naturale e frizzante

A mezzanotte brindisi con Champagne Collet

(fonte Facebook)