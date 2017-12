Domenica 31 dicembre il Capodanno al Colorificio Kroen

Colorificio Kroen presenta "Fuck Everything!", il Capodanno al Colorificio Kroen. Per il secondo Capodanno al Colorificio Kroen vogliamo solo ballare fino all'alba per poi ripartire più carichi di sempre! E voi cosa vi lasciate alle spalle? Siete pronti ad esorcizzare l'anno nuovo mandando tutto affanc***o per una notte?

Se la risposta è sì, ci saranno per voi ben 3 sale con 3 diverse situazioni: nella Main Room si alterneranno i djs di Hula Night e Spoon スプーン, in saletta suoneranno gli Yonic South e i resident djs del Colorificio, mentre il Dub Temple ospiterà i Tiberias Towa che spareranno bassoni dal loro sound system.

Programma

Main Room

• HULA NIGHT (funk / hip hop / caribbean riddims / world beats)

• SPOON スプーン (disco / funk / house)



Rock club

• YONIC SOUTH live (garage / rock / surf)

• FUTBOLÍN dj set (frequenze per cuccare facile)

• KROEN RESIDENT DJs (rock'n'roll / garage / punk)



Dub Temple

• Tiberias Towa Sound System (reggae / dub)

• Blaze (jungle / dnb)

• Pedro La Muerte (dubstep)

Info e prevendite

• Apertura colorificio ore 00.15

• Contributo serata 20€ con tessera AICS

