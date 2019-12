Cenone e grande festa di Capodanno al Dorian Gray

Festa di Capodanno e Cenone 2020 al Dorian Gray: "Black & White" il 31 dicembre 2019.

Sala 1: Dinner Live Larry Band. A seguire tutto il meglio della musica dagli anni 80 ad oggi. Dj Stefano Mattara e Ramon Ramonito.

Sala 2: Dinner Live: Michele Ciccio Zanella. A seguire musica brasiliana e reggaeton con Garota Vip.

Cena con noi, puoi scegliere tra due diversi menù (tutte e due necessitano di prenotazione e acconto, tutto il tavolo lo stesso menù).

FORMULA CENA: 70 euro compreso di ingresso in discoteca. Aperitivo, Antipasto, Bis di primi, Secondo con contorno, Dessert, Acqua, Vino (1 bottiglia ogni 4 persone), Caffè, Brindisi di Mezzanotte.

Menù

Aperitivo:

Stuzzichini di pasta sfoglia dorati

Antipasto:

Sformatino alla zucca e crema al parmigiano

Black Angus affumicato su letto di misticanza e citronette

Primo piatto:

Tortelloni al ripieno di faraona e fichi saltati al burro croccante e scaglie di mandorle

Trofie alle verdure al profumo di tartufo in cestino di grana

Secondo piatto:

Tagliata di scottona con aceto balsamico di Modena, scaglie di grana e pepe rosa

Patate duchessa

Grill di verdure

Cotechino e lenticchie

Dessert:

Tiramisu al Pandoro di Verona con scaglie di cioccolato bianco

Acqua, Vino, Caffè, Brindisi di mezzanotte

FORMULA PIZZA: 40 euro compreso di ingresso in discoteca. Aperitivo, Pizza a vostra scelta, Bevanda, Dessert, Caffè, Brindisi di Mezzanotte.



SOLO INGRESSO IN DISCOTECA (senza cena):

Con biglietto in prevendita: 25 euro incluse 2 consumazioni

Ingresso in lista/riduzione: 25 euro inclusa 1 consumazione

Ingresso intero: 27 euro inclusa 1 consumazione

TAVOLO IN DISCOTECA: 150 euro compreso di una bottiglia e un vassoio di frutta e pasticcini (ingresso per le persone al tavolo è in riduzione). Per le persone che cenano al locale il tavolo in discoteca è al prezzo agevolato di 120 euro.

Informazioni, contatti e prenotazioni

L’ingresso è riservato alle persone maggiorenni.

PRENOTAZIONI: +39 045 540206

PREVENDITA: www.discotecadoriangray.it/event/black-white-capodanno-2020

Web: https://www.facebook.com/events/395885994630157/