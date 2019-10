New years eve 2019, festa di Capodanno al Berfis

New Years Eve at Berfis è il party per festeggiare l'arrivo del nuovo anno! Dalle ore 21.30 Gran Cenone e Cena a Buffet.

GRAN CENONE

87 euro a persona comprensivo di ingresso al party + 4 drink e 1 wine drink.

Menù

Antipasto

Veline di manzo affumicato alla frutta secca

Sfogliatine con scamorza affumicata e bacon

Croque baguette robiola, noci ed erba cipollina

Primi Piatti

Risotto ai funghi porcini e robiola

Ravioli con chianina e cardoncelli su vellutata di pomodoro

Chicche della nonna, fontina valdostana ed olio tartufato

Secondi piatti

Tagliata di manzo con salsa alla senape e pistacchi

Patate glassate

Tronchetti di zucchine con mirepoix di verdure

Cotechino e lenticchie di Castelluccio di Norcia

Dolci

Pandoro di Verona con crema all’arancio e salsa di cioccolato

Frutta secca della tradizione

CENA A BUFFET

57 euro a persona comprensivo di ingresso al party + 4 drink e 1 wine drink (su prenotazione)

Taglieri di salumi misti

Taglieri di pizza assortiti

Tranci di piadine

Tranci di tramezzini

Gnocchetti sardi allo speck

Risotto cacio e pepe

Tortelli ricotta e spinaci, burro e pomodoro Concassè

Veline di manzo affumicato, misticanza ed aceto balsamico

Vitello tonnato con radicchio rosso

Freschezze dell’orto con code di gambero

Insalata di granchio con patate e fagiolini

Pandoro di Verona

Torta soffice al cioccolato

Cascata di frutta fresca

Dalle ore 23 INGRESSO AL PARTY

CON PRENOTAZIONE 41 euro comprensivo di 4 drink

SENZA PRENOTAZIONE 31 euro comprensivo di 1 drink

TAVOLI DA 150 euro

Pacchetti

GRANCENONE+INGRESSO AL PARTY + HOTEL

CENAABUFFET+INGRESSO AL PARTY + HOTEL (su prenotazione e salvo disponibilità)

MENU' GRAN CENONE > A breve disponibile

MENU' CENAaBUFFET > A breve disponibile

Main room > Commercial House

Bagordo Room > Hip Hop & Reggaeton

Aquario Club Room > Techno Music

Informazioni, contatti e prenotazioni

Berfis Club

Via Lussemburgo, 1 - Verona

info e prenotazioni: +393451743822

Web: https://www.facebook.com/events/965567680470501/