Capodanno a Bardolino, tra musica live, balli, street food e fuochi d'artificio sull'acqua

Tutto pronto a Bardolino per festeggiare la notte di capodanno a base di balli, divertimento e l’incomparabile atmosfera che solo il Lago di Garda può dare. Domenica 31 dicembre saranno Piazza del Porto e Piazza Principe Amedeo le location scelte dalla Fondazione Bardolino Top, in collaborazione con il Comune di Bardolino, per salutare l’arrivo del 2018, nel cuore del villaggio di Natale con la sua pista di pattinaggio coperta.

La kermesse musicale inizierà ufficialmente alle 22, quando il live dei Trice darà il via ai festeggiamenti dal palcoscenico allestito in Piazza Principe Amedeo. Allo scoccare della mezzanotte, poi, partirà il meraviglioso spettacolo pirotecnico sulle rive del Lago di Garda e a seguire, in Piazza del Porto, si inizierà a ballare con i deejay della discoteca Hollywood fino alle 2.

Il palato sarà deliziato dagli stand del mercatino dell’enogastronomia, con il loro tipico street food, ben oltre la mezzanotte, mentre i ragazzi fino ai 16 anni potranno godere della pista di pattinaggio che per l’occasione rimarrà aperta fino alle 2.

Anche la festa di capodanno rientra nel carnet di eventi offerti dalla manifestazione “Dal sei al sei – il Natale a Bardolino”, l’appuntamento che fino al 7 gennaio anima il centro storico e il lungolago Cornicello con il mercatino di Natale, la pista di pattinaggio e dal 5 gennaio il festival del cioccolato artigianale “Chocomoments”.