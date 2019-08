Festa della birra a Castelvero di Vestenanova

Sta arrivando il weekend più festaiolo di sempre dal 9 al 12 agosto a Vestenanova con la Festa della birra! Gli ingredienti sono: buon cibo, ottima birra, musica energica e buona compagnia.

Il programma

VENERDì 9 AGOSTO

Serata STRAIK



SABATO 10 AGOSTO

Ore 14 – OCO RACING... la più mirabolante corsa di carrettini artigianali

Serata PICCANTE...reggaeton, italiana e radiohit



DOMENICA 11 AGOSTO

Ore 8 – TRIPPE a colazione

Ore 17 – PASSEGGIATA CON L’OCO

Live music con i TWO SPANS ABOVE...a seguire Dj KLUS e Dj MCZAN



LUNEDì 12 AGOSTO

Ore 18 – S. Messa per il 30° inaugurazione della piazza

Ore 19.30 – Spettacolo di giocoleria per grandi e piccini con I GIULLASTRI

DJs PETER MIX e BELFO

Ore 24 – Meraviglioso SPETTACOLO PIROTECNICO

Web: https://www.facebook.com/events/491167114975306/