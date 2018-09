Grande appuntamento a San Giovanni Lupatoto con la Festa Bavarese

Dal 28 al 30 Settembre 2018, dalle ore 12.00 alle 24.00 con ingresso gratuito a San Giovanni Lupatoto presso il Centro Giovani Casa Novarini in Via Monte Ortigara 7, si terrà la tradizionale Festa Bavarese.



Nasce per ricreare un'atmosfera da piccolo Oktoberfest, manifestazione che si svolge a Monaco di Baviera da sempre e conosciuta da tutti. L’obiettivo è quella di far trascorrere ore serene agli avventori con degustazioni di piatti tipici della cultura Bavarese, sarà riprodotto un patio di gazebi adornati con gadged in stile Oktoberfest dove saranno collocate panche e tavoli a servizio del pubblico.

L’offerta culinaria spazia dal classico web wurstel e crauti allo stinco alla brace servito con patate al forno, pollo cotto a legna di faggio e taglieri di speck e formaggi tipici.

Non mancheranno i famosi brezel al malto, il tutto sarà accompagnato dalla birra Paulaner la più famosa e più buona della cultura bavarese, servita rigorosamente da dolci ragazze in costume tipico. Il tutto si svolgerà in un clima di convivialità con sottofondo di musica classica popolare bavarese.

