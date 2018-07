A Peschiera del Garda torna l'imperdibile Festa Bavarese

È stata presentata presso la Sala Civica del Comune di Peschiera del Garda la “Festa Bavarese di Lidl”. L’evento si svolgerà nello spazio antistante il punto vendita Lidl di Via Bell’Italia nei giorni 26/27/28 e 29 luglio. L’avvio ufficiale della manifestazione si terrà giovedì 26 luglio alle ore 17:15 con i discorsi inaugurali delle autorità e la classica cerimonia di spillatura della prima birra, preceduta da un’esibizione folkloristica bavarese in Piazzale Bettelloni (fronte Municipio).

Una quattro giorni possibile grazie alla collaborazione tra Lidl Italia e il Comune di Peschiera del Garda, che ha creduto fin da subito nell’iniziativa. Orietta Gaiulli, Sindaco di Peschiera del Garda dichiara: “Lidl Italia ancora una volta dimostra di essere lungimirante come azienda e attenta alle esigenze dei suoi clienti offrendo un evento molto apprezzato, come testimoniato dalla scorsa edizione, ponendo grande attenzione alla logistica e organizzazione, rimanendo così in linea con gli alti standard qualitativi che da sempre garantisce”.

A grande richiesta dei tanti turisti e clienti Lidl che avevano partecipato due anni fa, la catena di supermercati riporta a Peschiera l’atmosfera tipica dell’Oktoberfest: “Siamo molto felici di regalare di nuovo alla Città un evento unico che va oltre la quotidianità del fare la spesa nei nostri supermercati – commenta Fabrizio Covi, Direttore Regionale Lidl Italia - Due anni fa l’accoglienza è stata straordinaria, siamo sicuri che quest’anno riusciremo a fare ancora meglio. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per la disponibilità e la proficua collaborazione”.

La Festa Bavarese di Lidl va ad arricchire la folta offerta di manifestazioni del Comune di Peschiera, come dichiara l’Assessore al turismo Filippo Gavazzoni: “La festa bavarese promossa da Lidl rappresenta un evento molto gradito ai nostri ospiti tedeschi perché possono ritrovare, in questo modo, un’atmosfera a loro famigliare dove incontrarsi e divertirsi. Ho notato come la scorsa edizione sia stata molto partecipata anche dai residenti di Peschiera del Garda che hanno potuto apprezzare molte specialità della cucina bavarese e gustare un’ottima birra, il tutto in un clima di festa che, in piena stagione estiva ci accomuna tutti”.