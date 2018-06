Festa della bandiera a Oliosi di Castelnuovo del Garda

Da venerdì 22 a domenica 24 giugno la frazione di Oliosi ospiterà come di consueto la manifestazione “Una storia, una bandiera” che commemora l’episodio risorgimentale della bandiera di Oliosi.

Il 24 giugno 1866 è noto per la battaglia di Custoza, svoltasi nella terza guerra d’Indipendenza. Nell’ambito di questo scontro si colloca l’episodio di Oliosi. Quella mattina la brigata Forlì, costituita dal 43° e 44° Reggimento Fanteria, si stava dirigendo verso Castelnuovo quando fu assalita e scompaginata da una carica della cavalleria leggera austriaca, gli Ulani. Un gruppo di ufficiali, sottoufficiali e soldati del 44° occuparono casa Benati a Oliosi, resistendo per alcune ore, finché il fuoco avversario incendiò la casa. Prima di arrendersi, divisero il drappo della bandiera del 44° in strisce verticali, probabilmente tredici, che gli ufficiali custodirono durante la prigionia ad Agram, l’odierna Zagabria. Il drappo fu ricomposto con undici pezzi e la bandiera riconsegnata al 44° Reggimento durante una solenne cerimonia in piazza San Marco a Venezia, il 25 ottobre 1866.

Il programma della manifestazione

Venerdì 22 giugno

ore 21 “Campi di battaglia, paesaggi storici”. Incontro con Marco Scardigli, storico militare e scrittore, nella sala parrocchiale di Oliosi. Presenta Carlo Saletti.

Sabato 23 giugno

ore 19.30 Inaugurazione della 12ª edizione della mostra “Una storia, una bandiera” nella ex scuola elementare di Oliosi, a cura dell’associazione Crea.

Domenica 24 giugno

ore 9.15 alzabandiera a Monte Criccol

ore 9.40 sfilata autorità civili, militari e gruppi d’Arma accompagnati dalla banda cittadina e dalla fanfara dei bersaglieri di Bedizzole con partenza dal piazzale del bar “La Bandiera”

ore 10 Messa al Parco degli Autieri

ore 11 interventi delle autorità e visita alla mostra

ore 12.30 pranzo su prenotazione a cura della Sezione Combattenti e Reduci di Oliosi

ore 16 Visita ai luoghi storici a cura del gruppo Ctg El Vissinel, con partenza dal Monumento ai Caduti di Oliosi

ore 18 Concerto campanario