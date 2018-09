Festa d'Autunno a Santa Sofia

L'Associazione per la tutela e la valorizzazione della chiesa di Santa Sofia di Pedemonte (VR) vi invita alla festa che si terrà domenica 30 settembre presso la chiesa, in via Santa Sofia, tra il n.35 e il n.37, a partire dalle ore 15.00.

Il programma prevede:

una passeggiata nei dintorni per conoscere il territorio;

merenda tutti insieme e una breve visita alla chiesa (sempre all'esterno, perché, come sapete, l'edificio è in cattivo stato di conservazione ed è pericoloso entrare);

la conclusione dell'evento con il lancio di palloncini.

Durante la festa saranno esposti i disegni fatti dai bambini durante la Giornata delle Associazioni e della Famiglia di San Pietro in Cariano, di cui potete trovare qualche foto al seguente link.