Grande festa di riapertura del Parco Giardino Sigurtà con ingresso gratis per tutte le donne

Venerdì 8 marzo 2019, dopo l’ormai consueta chiusura invernale, riapriranno i cancelli del Parco Giardino Sigurtà per dare il via alla nuova stagione. Sarà un inizio dedicato a tutte le donne: l’8 e il 9 marzo le visitatrici di ogni età potranno entrare gratuitamente al Parco e scoprire i primi cenni di primavera tra i 600.000 metri quadrati del Giardino.



Da non perdere una tappa al Labirinto, fantastico esempio di architettura verde costituito da 1500 piante di tasso che disegnano un percorso su una superficie di 2500 metri quadrati, il Grande Tappeto Erboso, la distesa più grande del Parco che ospita al suo centro i Laghetti Fioriti, e la passeggiata panoramica che si affaccia su Borghetto s/M, uno dei borghi più suggestivi d’Italia, e sull’incantevole valle del Mincio.

Per gli uomini che invece vorranno regalarsi una passeggiata nel verde, se giungeranno al Parco accompagnati da una donna, negli stessi giorni avranno diritto ad una tariffa ridotta, sconto di 3 euro sul biglietto intero di entrata.

(fonte Facebook Parco Giardino Sigurtà)