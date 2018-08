Ferragosto ad Aquardens, tra musica, giochi e benessere

Il 15/08/2018, in occasione della giornata di Ferragosto, festeggia con gli amici più cari nel Parco Termale più grande d'Italia!



Durante la giornata:

- appuntamenti di musicoterapia e fitness in acqua per gli adulti

- animazione e spettacolo di magia per i piccoli ospiti presso l’Area Bimbi

- pranzo con menu grigliata presso Bar Laghi



Verso sera, a partire dalle ore 17:00 si alterneranno:

- set di musicoterapia in laguna esterna

- Torneo di bocce presso la nuovissima Beach Area

- live music presso laguna esterna

- gran finale con fuochi d'artificio



Per questo evento non è necessaria la prenotazione.

Per maggiori informazioni: 045.67067 - info@aquardens.i