All'Arsenale di Verona tre giornate di grande festa con la "Feria Andalusa"

Sarà di nuovo l’Arsenale ad ospitare, per il quarto anno consecutivo, la “Feria Andalusa”. Dal 25 al 27 maggio colori, musica e sapori spagnoli faranno rivivere a Verona la celebre festa popolare dell’Andalusia.

Numerose le iniziative in programma, dalle lezioni di sevillanas, ai convegni sulla storia del flamenco, dagli stand enogastronomici che porteranno in tavola i piatti della tradizione spagnola, alla sfilata di cavalli andalusi.

Coinvolti nella manifestazione anche gli studenti di alcune scuole veronesi, circa un centinaio di ragazzi dei licei Maffei e Fracastoro e dell’Istituto Berti che presteranno servizio durante la tre giorni e parteciperanno sabato mattina all’evento dedicato alle scuole, con lezioni di ballo, laboratori artigianali e

una conferenza sulla storia e le donne del flamenco. Domenica mattina, invece, saranno organizzati dei mini corsi di ballo per bambini.

La quarta “Feria Andalusa” avrà inoltre un padrino d’eccezione: Miguel Castillo, un notaio spagnolo 80enne in Erasmus all’Università di Verona. La manifestazione, che inaugurerà domani, alle ore 18.30, sarà aperta sia venerdì che sabato fino alle 23.30. All’interno della Feria anche sfilate per le vie cittadine e l’accensione della “Portada de le Feria” in piazza Bra. La chiusura dell’evento sarà domenica 27 maggio alle 15.30.

Il programma completo delle iniziative e delle giornate è disponibile sul sito del Comune di Verona.