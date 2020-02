In Feltrinelli la presentazione del libro "La strage degli innocenti"

Mercoledì 5 febbraio 2020, alle ore 18 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Gianfranco Bettin e Maurizio Dianese autori del libro "La strage degli innocenti" (Feltrinelli). Intervengono Michele Fiorillo e l'Avv. Federica Panizzo.

Tutto è cominciato nel profondo Nordest ed è diventato un affare di stato. A cinquant’anni dalla bomba di Piazza Fontana molti misteri restano ancora irrisolti. Gianfranco Bettin e Maurizio Dianese scrivono un resoconto dettagliato di come si genera il mostro di una strage rimasta senza colpevoli, che continua a tormentare la memoria italiana.