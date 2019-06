Presentazione in Feltrinelli del libro "Solitudini connesse. Sprofondare nei social media"

Giovedì 13 giugno 2019, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Jacopo Franchi in occasione dell’uscita del suo nuovo libro "Solitudini connesse. Sprofondare nei social media" (Agenzia X). Interviene la giornalista Giovanna Girardi.

Non possiamo immaginare il nostro futuro senza social a portata di mano, eppure ci guardiamo intorno in attesa di una via di fuga verso l'esistenza "disconnessa" di un tempo. Da questo scenario prende le mosse il nuovo libro di Jacopo Franchi.