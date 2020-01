In Feltrinelli l'incontro con Paolo Landi autore del libro "Instagram al tramonto"

Mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 18 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Paolo Landi autore del libro "Instagram al tramonto" (La nave di Teseo). Interviene Tiziana Cavallo, responsabile Comunicazione d'Ateneo dell’Università di Verona.

È forse il social network più amato di tutti. Ma perché Instagram ci piace così tanto? Nel suo nuovo libro Paolo Landi, che ha fatto dei social e della comunicazione web una professione di successo, cerca di dare qualche risposta a questo interrogativo.