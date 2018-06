In Feltrinelli appuntamento con Stefano “S3Keno” Piccoli

Mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 18.00 presso la Libreria la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con Stefano “S3Keno” Piccoli, uno degli autori della graphic novel "Stagioni. Quattro storie (e mezza) per Emergency" (Tunuè). Interviene Felice Garofalo responsabile dell'area eventi di Emergency Verona. Incontro promosso in collaborazione con Emergency Verona.

Antonio Bruscoli e Mario Spallino: due professionisti che lavorano da anni "dentro" Emergency, uno negli ospedali dell'Angola, della Repubblica Centrafricana e della Sierra Leone, l'altro su e giù per i teatri d'Italia.