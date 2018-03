Alla Feltrinelli Red in viale dell’Agricoltura, 5 a Verona, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 15.00, Benji & Fede incontrano il pubblico e firmano le copie del loro nuovo album "Siamo solo noise". Acquista il disco in tutti i negozi Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che ti darà accesso al firmacopie (*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

Siam o Solo Noise arriva a distanza di 3 anni dal primo album di Benji & Fede e dopo una serie di successi importanti che hanno contraddistinto il duo, vero fenomeno degli ultimi anni, caso unico e raro di successo senza talent e senza provenire dalla scena rap. Due pionieri del web che vantano: 2 certificazioni Doppio Platino, 2 certificazioni Platino e 5 Oro, per un totale di oltre 140.000 copie degli album e oltre 560.000 singoli venduti, più di 100 milioni di visualizzazioni su youtube, e due album ( 20:05 e 0+ ) entrati direttamente al numero 1 della classifica.