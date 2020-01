In Feltrinelli la presentazione del libro "Ieri è oggi e anche domani"

Giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 18 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Monica Sommacampagna autrice del libro "Ieri è oggi e anche domani" (Il seme bianco). Interviene la giornalista de “L'arena” Laura Perina. Letture a cura di Isabella Caserta. A seguire aperitivo con vini biologici a cura dell'azienda agricola La Cappuccina.

Il passato ti cambia o ti insegue finché non compi l’unica scelta giusta. E scopri l’amore che supera l’amore.