In Feltrinelli la mostra "Ama chi ti ama. I tempi della vita cantati dalle donne"

Fino a giovedì 31 maggio 2018 presso la Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade 2, sarà visitabile la mostra "Ama chi ti ama. I tempi della vita cantati dalle donne". Ama chi ti ama. I tempi della vita cantati dalle donne è il progetto con cui Ala Bianca e Istituto Ernesto de Martino hanno voluto celebrare la figura della donna nella canzone popolare italiana. Un doppio CD di brani tratti dallo storico catalogo dei “Dischi del Sole” e un concorso on line per giovani illustratori.

La giuria ha selezionato per ogni canzone le immagini più significative che accompagnano i brani all’interno del libretto contenuto nel cofanetto. In mostra alla Feltrinelli le tavole dei vincitori del concorso. Un doppio CD, un progetto culturale e sociale per valorizzarne l’impegno della donna nella vita di ogni giorno: dalla manager alla casalinga, dall’operaia alla scienziata. Una raccolta delle canzoni più famose sulla condizione della donna e, in copertina, un’opera inedita di Lorena Canottiere. 43 canzoni in un doppio CD e un libretto con 43 tavole disegnate da giovani vignettisti selezionati attraverso un concorso on line.

“Ama chi ti ama non amare chi ti vuol male”, così cantava Giovanna Daffini mondina e straordinaria interprete che, con la sua voce scandalizzò il pubblico benpensante di Spoleto in occasione dello spettacolo “Bella Ciao” nel 1964. Questa canzone potrebbe diventare la parola d’ordine di tutte quelle donne che oggi con determinazione manifestano contro la violenza che dilaga nel mondo femminile. Questo doppio album vuole parlare di ‘donne raccontate dalle donne’ attraverso il loro sguardo, i loro stati d’animo, le loro parole, e le loro voci che ci trasmettono, cantando, un contrappunto bellissimo alternando i timbri e le emissioni vocali.