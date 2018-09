Drink it! 73 modi per raccontare un vino alla Feltrinelli di Verona

Presso la Feltrinelli, in via Quattro Spade 2 a Verona, martedì 18 settembre 2018 alle ore 18.00 i sommelier FISAR Raffaella Melotti e Simone Zanin sono ospiti per parlare del libro "Esercizi di stille - Da «accidioso» a «iracondo», da «epico» a «puntiglioso», 73 modi di raccontare un vino" (Pendragon). Interviene Cristina tabacchi, sommelier e delegata FISAR Verona Aperitivo a cura della cantina Poggio delle Grazie.

Dal 10 settembre al 10 ottobre la Feltrinelli organizza una serie di degustazioni, presentazioni e tante altre attività realizzate in collaborazione con aziende vinicole, scrittori e associazioni del settore enologico. Un modo originale per incontrarsi, approfondire e… degustare!