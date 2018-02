In Feltrinelli dialogo con Jordan Foresi autore del libro "La minaccia nucleare"

Venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà la conversazione con Jordan Foresi in occasione dell'uscita del suo nuovo libro scritto con Jack Caravelli "La minaccia nucleare" (Nutrimenti). Dialoga con l'autore il giornalista del “Corriere della Sera” Alessio Corazza.

"La crisi nel Pacifico con la sfida nucleare della Corea del Nord di Kim Jong-un apre nuovi inquietanti scenari nel panorama geopolitico mondiale. Oggi, per la prima volta dopo la guerra fredda, si torna a parlare esplicitamente di incubo nucleare. Ma in realtà la consapevolezza di una ‘minaccia nucleare’ non è mai scomparsa dal nostro inconscio dal 6 agosto 1945, quando fu usata la prima bomba atomica come arma su Hiroshima.