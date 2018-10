Presso la Feltrinelli incontro con Ivano Porpora autore del nuovo romanzo "L’argentino"

Giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 18.30, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Ivano Porpora autore del nuovo romanzo "L’argentino" (Marsilio). Interviene lo scrittore Matteo Bussola.

Cosa succederebbe se Gesù tornasse in terra? E se lo facesse durante la dittatura franchista del '58? E se capisse che stavolta il messaggio di salvezza deve passare dal peccato?