Alla Feltrinelli Express di Verona Mambolosco incontra i suoi fan

Alla Feltrinelli Express in Piazzale XXV Aprile, presso la Stazione Porta Nuova di Verona, venerdì 13 settembre 2019 alle ore 15.30, Mambolosco incontra il pubblico e firma le copie del CD "Arte". Per avere l'autografo, acquista il disco alla Feltrinelli Express e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie (*un pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento).

Arte pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia), segna un traguardo importante per MamboLosco e raccoglie pensieri, ricordi, racconti non solo di questi due anni ma di tutta la sua vita passata tra Italia (dove è nato) e Stati Uniti (dove è cresciuto). Arte è la sua prima occasione per riflettere sulla sua vita personale e artistica, un lavoro cresciuto negli anni anche grazie al collettivo che si è formato a Vicenza (la sua città natale) e con il quale MamboLosco ha non solo scritto, registrato e prodotto questo disco ma anche tutto quello che riguarda il contorno dell'album. Il trapper italoamericano pubblica il suo primo album dopo due anni di singoli e collaborazioni.

Un lungo elenco che comprende il suo maggiore successo “Guarda come flexo”, disco di Platino con 26 milioni di stream su Spotify dove è rimasto stabile nella Top50 per 10 mesi consecutivi, e il follow up “Guarda come flexo 2”, disco d’oro con 22 milioni di riproduzioni. MamboLosco ha dimostrato di essere un fattore di successo anche per i brani degli altri come dimostra la collaborazione con il DJ e produttore n.1 olandese Yung Felix in “Loco” e quella con Boro Boro in “Lento”, successo quest’ultimo in Top 10 su Spotify con oltre 22 milioni di stream e già un disco d’Oro nel cassetto. MamboLosco ha iniziato la sua carriera postando video su YouTube, l’artista vicentino di padre americano e mamma italiana ha utilizzato questa sua unica imperfetta capacità di parlare sia l’italiano che l’inglese a suo vantaggio, costruendo un linguaggio musicale peculiare e distintivo che unisce la trap italiana alla wave americana.