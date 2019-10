Elvira Serra presenta in Feltrinelli il romanzo "Le stelle di Capo Gelsomino"

Giovedì 3 ottobre 2019, alle ore 18, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, Elvira Serra incontra il pubblico per parlare dei nuovo romanzo "Le stelle di Capo Gelsomino" (Solferino). Partecipa la giornalista del “Corriere del Veneto” Francesca Visentin.

Un racconto toccante che insegna a comprendere quanto conta l’amore di chi ti insegna a diventare adulto. Tre generazioni di donne, unite e divise da nodi di amore e disamore che nella memoria della più giovane sono un dato di fatto, senza tempo e senza spiegazione. Tra Chiara e sua nonna Lulù, ostetrica condotta, l'affetto e la complicità sono cementati dalle lunghe estati passate insieme nella casa vicino al mare, a Capo Gelsomino.