Incontro in Feltrinelli con Rita Severi curatrice del libro "Il canto del cigno di Oscar Wilde"

Mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 18 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Rita Severi curatrice del libro "Il canto del cigno di Oscar Wilde" (Mursia). Interviene il prof. Mario Allegri.

Un'originalissima raccolta di racconti di Oscar Wilde per la prima volta tradotti in italiano. Tra gli studiosi di Oscar Wilde pochissimi hanno messo in risalto le sue capacità di narratore orale, di geniale improvvisatore di racconti coi quali intratteneva gli amici come George Bernard Shaw e William Butler Yeats, che rimasero fulminati dalla sua abilità oratoria. Dopo l’edizione de Il Quinto Vangelo, questo libro raccoglie tutti i racconti parlati (contes parlés) rimanenti, che Oscar Wilde condivise con i suoi amici e letterati francesi Henri de Régnier, Stéphane Mallarmé, Pierre Louÿs, e tanti altri. Sono allegorie della vita, apologhi di filosofia cristiana e di saggezza antica narrati con il suo proverbiale umorismo paradossale. Pubblicati da Léon Guillot de Saix, per il Mercure de France nel 1942, non sono mai stati tradotti in italiano fino ad oggi.