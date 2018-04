Feel and Taste Experience: a Verona tre storie di saperi e di cultura del Made in Italy

Tre storie di passione e di eccellenza, tre storie di saperi e di cultura del Made in Italy. Si chiama “Feel and Taste Experience” (Giovedì 3 maggio, dalle 17.00) ed è l’evento che Gioielleria Benetti ha creato, assieme a Falconeri, per far toccare, sentire e gustare il meglio della creatività e dell’artigianalità italiana. Nello store Falconeri di via Mazzini, 83 si incontrano infatti le esperienze e la passione di tre grandi brand italiani: il gusto per l’eleganza di “Maria e Luisa Jewels”, presentato dalla Gioielleria Benetti, lo stile unico di Falconeri e l’eleganza dei vini della cantina Bennati.

Un mix di colori, sapori e culture che hanno, però, un valore comune: la capacità di interpretare il meglio della produzione artigianale italiana. “L’idea che sta alla base di questo progetto – spiega Elisabetta Benetti della Gioielleria Benetti – è quella di raccontare le eccellenze italiane attraverso alcune sue interpreti. Un racconto che, però, mi piace declinare al femminile: insieme raccontiamo la nostra storia, di azienda che esiste da 50 anni, e la storia di Verona attraverso prodotti di eccellenza concepiti e disegnati da donne per le donne”.

È il caso del brand “Maria e Luisa Jewels” di cui la Gioielleria Benetti presenta in anteprima la nuova collezione che, fedele alla migliore tradizione orafa italiana, crea gioielli di alta qualità. Anelli, orecchini, pendenti e collier sono espressione dell’amore per la natura e frutto di una straordinaria maestria artigianale, concepiti con design innovativo e realizzati in oro, argento, pietre naturali. Sono preziosi che uniscono charme e originalità, frutto di un rigoroso made in Italy e del lavoro e della ricerca della designer Maria Luisa Pianegonda.

Sarà lo store Falconeri ad ospitare questo appuntamento di grande classe: un modo per far gustare ai clienti esperienze uniche e coinvolgenti. Il gusto ricercato del brand propone di guardare al futuro togliendo il superfluo: parola d’ordine pulizia. Secondo l’idea della designer Giulia Sartini, continuerà l’influenza dei generi tra uomo e donna e quest’ultima prenderà ispirazione soprattutto dai volumi maschili. “Il marchio si evolverà – racconta Sartini – attraverso collezioni più giovani, versatili e trasversali. Ci saranno presto total look di sola maglia, ma soprattutto di cashmere: il cashmere è il nostro Dna. La moda passa sempre più velocemente, ma Falconeri crea sempre più capi senza tempo”.

Un percorso che per “Feel and Taste Experience” sarà accompagnato dai prodotti della Casa Vinicola Bennati, la cantina che da oltre 140 anni dona alcuni dei migliori vini della Valtramigna. Frutto di esperienza, conoscenze e saperi tramandati, ma anche di innovazione e ricerca i vini Bennati sono i compagni d’elezione per questa serata in cui si racconta l’eccellenza del nostro Paese