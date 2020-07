Isabella Ferrari in scena al Teatro Romano per lo spettacolo "Fedra"

Per l'Estate Teatrale Veronese va in scena il 24 luglio 2020 alle ore 21 al Teatro Romano di Verona lo spettacolo "Fedra" di Ghiannis Ritsos con protagonista Isabella Ferrari. Lettura scenica a cura di Vittoria Bellingeri, al violoncello Aline Privitera. Oroduzione AIDA Studio e supervisione scenica a cura di Fabrizio Arcuri.

Ghiannis Ritsos, uno dei più importanti poeti ellenici del XX secolo, sedotto dal mito di Fedra, le dedica un’opera di grande fascino. Nel farlo esplora i turbamenti contrastanti di una donna vittima delle proprie passioni e dei sensi di colpa che ne scaturiscono. Un monologo di grande intensità, che trova nell’interpretazione di Isabella Ferrari una preziosa e appassionata dimensione di sogno poetico. Un’autentica diva del cinema italiano, capace di consolidare nel tempo talento ed eleganza, sceglie il palco del Teatro Romano per riannodare il filo tra artisti e spettatori.

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 (aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30) e sul circuito www.geticket.it.

Platea Numerata Intero: 20 euro | Platea Numerata Ridotto under 26/over 65/convenzioni e abbonati Grande Teatro e L'Altro Teatro: 15 euro | Gradinata Numerata Intero: 15 euro | Ridotto convenzioni e abbonati Grande Teatro e L'Altro Teatro: 10 euro | Ridotto under 26/ over 65 e studenti ESU: 8 euro.

Web: http://www.estateteatraleveronese.it

Evento Facebook