Febbraio al cinema, rassegna cinematografica per bambini e ragazzi sui temi e valori che ci uniscono

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Oppeano, in collaborazione col Comitato Genitori, organizzano una Rassegna Cinematografica per Ragazzi dal titolo Febbraio al Cinema. In cartellone tre film della cinematografia per ragazzi recente, legati a varie tematiche e valori; la rassegna è aperta ai bambini delle scuole primarie e ragazzi della secondaria di primo grado del territorio.

Si inizia sabato 3 febbraio alle ore16,30 con TROLLS, cartone che parla del valore dell’amicizia. A seguire sabato 17 febbraio 2018, ore 16,30, BEE MOVIE, per spiegare ai ragazzi attraverso la coinvolgente storia il valore della collaborazione. Infine sabato 24 febbraio 2018, ore 16,30, INSIDE OUT dedicato alle emozioni.

Con questa rassegna filmica l’Auditorium, ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli risalente al XIV secolo, torna ad essere una struttura a disposizione della cittadinanza e soprattutto dei giovani, come già avveniva in passato. Nel 1867 i locali sono occupati bonariamente dal Comune che li acquistò nel 1882. Nella sala venne ricavato il primo teatro-cinematografo del paese e successivamente il complesso passò alla parrocchia. L’ex chiesa e l’ex teatro diventano il centro giovanile “San Giovanni Bosco”, aperto nel 1980.

Come a inizio secolo scorso quindi la sala dell’Auditorium sarà a disposizione dei piccoli oppeanesi per le proiezioni di questi tre film, con ingresso libero e gratuito. Vi aspettiamo numerosi a partire dal prossimo sabato 3 febbraio con il primo dei cartoni animati in programma: Trolls!