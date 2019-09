"Favole al telefono" al Teatro Stimate di Verona

"Favole al telefono", lo spettacolo dedicato ai 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari andrà in scena il 20 ottobre 2019 al Teatro Stimate di Verona. Una fantastica commedia musicale per tutta la famiglia.

Giovannino ha ritrovato in cantina il vecchio telefono della mamma; proprio quel telefono al quale, quando era bambina, il nonno era solito chiamarla per raccontarle ogni sera una favola. Ma dove saranno finite tutte quelle storie, ormai dimenticate? Forse sono ancora lì dentro, nella memoria del telefono. Giovannino ha deciso di portarlo a far riparare in un vecchio negozio di telefoni usati: gli Aggiusta Telefoni, grazie ai quali le favole torneranno magicamente a prendere vita sulla scena sotto forma di canzoni, racconti, filastrocche e piccoli numeri di varietà.

Intero: 6,50 euro | Ridotto (3/12 anni) 5,50 euro | Bambini 0/3 anni ingresso gratuito.

Biglietto spettacoli speciali: “Favole al telefono, “Buon natale babbo natale” e “Non sono un mago” Intero. 10 euro e ridotto 8 euro.

Biglietti online: https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5140



La biglietteria è aperta i giorni di spettacolo dalle 9 .30 alle 12.30 e dalle ore 15.30. È inoltre possibile prenotare chiamando il venerdì dalle 15 alle 18 al numero 045/8001471 o le mattine di spettacolo al 346 184783. Parcheggio Cittadella convenzionato.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di Famiglie a teatro, rassegna organizzata da Fondazione Aida e il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione in collaborazione con Mibact, Regione del Veneto, Banco Popolare di Verona (bpm), Fondazione Cariverona, Libricini e AGSM. Programma completo qui: http://bit.ly/famiglie-a-teatro-2019-20.