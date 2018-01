Al Teatro Nuovo con Stefano Accorsi la "Favola del principe che non sapeva amare"

La quarta opera in cartellone (la prima del 2018) è la "Favola del principe che non sapeva amare", una coproduzione Nuovo Teatro - Fondazione Teatro della Toscana in programma dal 16 al 21 gennaio. Lo spettacolo, che ha per protagonista Stefano Accorsi ed è a firma di Marco Baliani, è liberamente tratto dal Pentamerone di Giambattista Basile.

Dopo essere stato soldato mercenario della Serenissima e avere soggiornato presso i Gonzaga, Giambattista Basile (Napoli, 1575-1632) torna nel Regno di Napoli dove diventa governatore di alcuni feudi. Nel 1604 inizia la sua produzione letteraria con opere in italiano e altre in dialetto napoletano. Con le prime, poemetti e liriche di stampo marinistico. non si solleva dai gusti dell’epoca. Con le seconde, pubblicate postume, entra nella storia della letteratura. Due i suoi capolavori postumi firmati con lo pseudonimo anagrammatico Gian Alesio Abbattutis: Le muse napolitane(1635) e Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de’ peccerille (1634-36) più noto come Pentamerone. Considerato da Benedetto Croce il “più bel libro barocco italiano”, ilPentamerone fu fonte d’ispirazione per i fratelli Grimm, Charles Perrault e Ludwig Tieck. L’opera consta di cinquanta fiabe ed è contraddistinta dal sapiente dosaggio di elementi della cultura letteraria e della fantasia popolare con bbondanza di metafore, similitudini e invenzioni lessicali. Lo spettacolo, firmato da Marco Baliani, chiude la trilogia Grandi italiani iniziata col Decameron del Boccaccio e proseguita con l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Una trilogia contraddistinta dalla felicissima abbinata Baliani-Accorsi, entrambi entusiasti assertori della bellezza italiana, nell’arte quanto nella letteratura.

«Portare in teatro la lingua di tre grandi italiani, Boccaccio, Ariosto, e per ultimo il Basile, sfidando la complessità delle loro opere, ci fa scoprire – sottolinea Baliani – quanto ancora possiamo nutrirci delle loro invenzioni, dei loro azzardi, delle loro intuizioni. E ci ricorda, con l’arte della scena, che la bellezza delle loro creazioni è un tesoro inestinguibile, a doppio filo legato a quell’altra beltà che sono il nostro paesaggio e le nostre opere d’arte».

Le fiabe del Pentamerone hanno una “cornice narrativa” che fa da substrato alle altre quarantanove. La “cornice”, con cui inizia e si conclude il libro, narra di Zoza, una principessa sempre triste che un giorno scoppia a ridere vedendo una vecchia cadere. La vecchia si vendica con una maledizione: Zoza potrà sposarsi solo con Taddeo, un principe dormiente che si sveglierà soltanto se una fanciulla riempierà in tre giorni un’anfora con le sue lacrime. Zoza inizia l’impresa. Quando l’anfora è quasi colma, cade stremata e si addormenta. Una schiava conclude l’impresa, riesce a svegliare il principe, e lui la sposa. Zoza invoglia la schiava ad ascoltare fiabe e dà l’incarico a dieci vecchie di narrarne una al giorno, per cinque giorni.

Alla fine Zoza si sostituisce a una delle vecchie e racconta la propria storia come ultima novella. Il principe viene a conoscenza dell’inganno, condanna a morte la schiava e sposa Zoza. Tanti, nelle quarantanove fiabe, i principi: dal principe che s’innamora di una mortella a quello che libera Petrosilla da un’orca, dal principe salvato da Nella a quello che si burla di Viola, dal principe che cattura un’orsa che poi si rivela una donna a quello protagonista della Colomba, dal principe suicida per la morte di Renza a quello catturato dal Gran Turco, dal principe morso da un’oca che non lo molla più a Cariuccio della fiaba La Sapia.