Giovedì 29 marzo Fausto Beccalossi in concerto al Cohen Verona:

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

Fausto Beccalossi - Dopo numerosi anni di fortunate collaborazioni con i nomi più prestigiosi del jazz internazionale, Fausto Beccalossi arriva alla realizzazione del suo primo lavoro discografico. E sceglie di presentarsi con un album per solo accordeòn. La dimensione in solo offre la massima espressione della propria personalità artistica denudando il musicista da qualsiasi sovrastruttura e restituendo l’essenza della sua musica e della sua anima. In MyTime Fausto Beccalossi rivela quasi come in una suite, il viaggio nel suo dentro, nelle pieghe più intime di un vissuto che si traduce naturalmente con le note.

Lontano dagli standard, piuttosto quasi lo strumento fosse la sua seconda voce in tutti i brani spiccano cantabilità, versatilità, fantasia, vena compositiva, capacità interpretative. E tutto si snoda passando per quella sua istintiva e naturale propensione all’improvvisazione, dove swing, malinconia, gioia, ironia, drammaticità, pathos, sogno, coinvolgono l’ascoltatore in una ispirata, profonda, tumultuosa tempesta di sentimenti.

Non è per un languido ripiego su territori sonori ben noti se tango, folklore argentino, ritmi brasiliani si fondono naturalmente al gusto delle a lui più prossime melodie mediterranee. Ogni brano è filtrato da un gusto jazzistico di estrema raffinatezza e originalità, mentre virtuosismi, tecnica e controllo dello strumento non prendono mai il sopravvento, ma sono le basi certe sulle quali creare ogni passaggio cromatico, per saper lasciar andare il fluire del mantice, come un doppio respiro all’unisono.

La stessa voce, con cui Beccalossi ama doppiare alcuni temi con fraseggi particolarmente toccanti, diviene registro melodico e armonico importante riuscendo ad esaltare momenti densi di pathos dai rimandi sonori quasi ancestrali. MyTime è il ritratto di un artista maturo e consapevole dove, quasi senza pensare al pericolo, l’avventura musicale diventa arte.

(fonte Facebook)