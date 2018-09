Serata all’insegna dell’arte, della moda e dei gioielli con il "Fashion Show" a Bussolengo

Sabato 22 settembre in Corso Mazzini a Bussolengo si svolgerà il “Fashion Show”, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Bussolengo ed organizzata da alcuni commercianti della via.

«L’evento era già inserito all’interno della Festa d’Estate dello scorso Agosto, -afferma l’assessore alle manifestazioni Massimo Girelli - Causa maltempo, non si è potuta svolgere e gli organizzatori avevano deciso di posticiparlo a settembre con l’intento d’inserirlo all’interno della notte bianca settembrina. Anche se l’associazione dei commercianti, Bussolengo Shopping, non è riuscita a confermare l’organizzazione della notte bianca, alcuni commercianti della via non si sono persi d’animo ed hanno voluto confermare l’evento per offrire ai bussolenghesi una serata all’insegna dell’Arte, della Moda e dei Gioielli con uno spettacolo che vedrà protagonisti grandi e piccini».

«Come Amministrazione ci complimentiamo tantissimo con i commercianti, - continua Girelli - che con entusiasmo e senso di responsabilità hanno organizzato l’evento. Come abbiamo già detto in altre occasioni queste tipologie di iniziative troveranno sempre l’appoggio e l’aiuto dell’Amministrazione Brizzi».

Fashion Show avrà inizio alle 18:30 e per l’occasione i negozi dello Corso rimarranno aperti con orario serale con sconti e promozioni.