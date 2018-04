Fare cinema a scuola: studenti veronesi presentano il cortometraggio "A come"

Venerdì 27 aprile, alle 16.30, nell’aula Magna del Liceo Galilei di Verona, il Liceo Galileo Galilei in cooperazione con l'Itis Einaudi, a conclusione delle attività progettuali legate alla collaborazione con il Club di Giulietta , presenta “Dear Juliet, Liebe Julia 1,2,3,4° anno: azione!”. Durante la serata evento verrà presentato il cortometraggio “A come”, interamente realizzato dagli alunni e quasi del tutto girato in lingua straniera (inglese e tedesco).

“Realizzato nell’ambito del progetto linguistico/letterario “ Dear Juliet, Liebe Julia”, il corto A come è il risultato di mesi di studio, ricerca e lavoro. - come spiega la professoressa Vittoria Moraci, docente di Lingua e Letteratura Inglese del Liceo Galilei,responsabile e coordinatrice del progetto - Supportato dal nostro dirigente scolastico, Prof. Antonio de Pantz, dal prezioso aiuto del Club di Giulietta e dalla collaborazione delle docenti Monica Maccaferri, per la lingua tedesca, e Carmela Salemme , per l’Ites Einaudi, questo progetto ha visto il coinvolgimento di circa 40 studenti delle classi terze, quarte e quinte dei due istituti che dopo essersi cimentati nell’impegnativo lavoro di lettura, comprensione e risposta ad alcune delle migliaia di lettere indirizzate a Giulietta, hanno voluto dare voce a suggestioni ed idee usando un linguaggio moderno e più vicino a loro, quello del cinema”.

In un momento storico in cui i nostri giovani sono quotidianamente “bombardati” da violenza, scontri politici, corruzione, tragedie sui mari, paure nucleari, disastri ambientali, mancanza di lavoro…, assume particolare importanza la loro scelta di raccontare un sentimento semplice e complesso allo stesso modo, universale e senza tempo, un sentimento in cui nonostante tutto credono e che dà loro fiducia e forza nell’ affrontare un cammino di crescita non sempre semplice. Nell’incertezza generale in cui troppo spesso valori ed ideologie appaiono confusi ed indefiniti, è infatti l’amicizia, prima ancora dell’amore, a dare un senso a tutto. L’amicizia con la “A” maiuscola, quella appunto di “A come …”Così nella quotidianità di una vita da ragazzi, come loro sono, tra i banchi della scuola nasce e si consolida l’amicizia tra Andreas, ragazzo italiano di origine tedesche, e Aisha , giovane pakistana appena giunta a Verona. Un’amicizia vera, semplice, fatta di piccole cose, che presto però si scontra con le difficoltà della vita: i pregiudizi, le paure, la diversità, le distanze, ed inevitabilmente ne subisce le conseguenze. Ma l’amicizia vera non smette mai di esistere nel cuore. Alla presentazione parteciperanno la Dirigente del Miur dell’Ufficio scolastico del Veneto dott.ssa Laura Donà e Giovanna Tamassia del Club di Giulietta. Ospite d’onore l’attore e regista Diego Carli , che commenterà il corto per il pubblico in sala.