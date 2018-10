F@mu, artisti in miniatura con "Fondazione Discanto"

Dopo il successo della scorsa edizione, la Biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto, parteciperà all’edizione 2018 della F@MU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo che si terrà domenica 14 ottobre.

Il tema di quest’anno, “Piccolo ma prezioso” verrà interpretato attraverso la miniatura, arte decorativa dalle dimensioni ridotte ma realizzata con cura e precisione utilizzando materiali preziosi. La Biblioteca ospita infatti numerosi e splendidi manoscritti miniati, le cui pagine si illuminano con i riflessi dell’oro ed i colori brillanti delle pietre dure.

Nel corso del laboratorio “Artisti in Miniatura”, i bambini potranno scoprire i segreti di questa antica e affascinante arte, e mettersi nei panni degli antichi amanuensi nel realizzare la propria miniatura personale.



Contemporaneamente anche i genitori potranno godere dell’inestimabile patrimonio conservato presso la Biblioteca Capitolare partecipando ad una visita guidata, durante la quale verranno esposti alcuni antichi codici miniati. Un’occasione unica per tutta la famiglia per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura nella biblioteca più antica al mondo ancora oggi funzionante!



ARTISTI IN MINIATURA*

Orario: 15.30

Ingresso bambini: euro 10

Età consigliata: dai 5 ai 12 anni.

*L’iscrizione all’attività è OBBLIGATORIA e dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 12 ottobre 2018 inviando il MODULO D’ISCRIZIONE, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo info@capitolareverona.it. Verranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti.



VISITA GUIDATA

Orario: 15.30

Ingresso adulti: euro 10



PROMOZIONI PER LE FAMIGLIE:

– Sconto fratelli: nel caso di 2 figli iscritti all’attività, verrà applicato uno sconto del 50% sul secondo biglietto (5€ anzichè 10€)

– Sconto famiglia: ai genitori dei bambini che parteciperanno all’attività sarà applicata una tariffa ridotta per la visita guidata (7€ anzichè 10€)



INFO E PRENOTAZIONI:

Tel. 045 8538071 – info@capitolareverona.it