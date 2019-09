A Verona la manifestazione "Famiglie in festa"

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre si svolge "Famiglie in festa", organizzata dall'Associazione Pro Loco Verona nel parco tra Via Zancle e Via Selinunte, Verona.

Una festa interamente dedicata ai giochi per bambini e alle famiglie, dove potete trovare:

Bancarelle artigianali

Gonfiabili

Truccambimbi

Spettacoli per bambini

Stand enogastronomici

Band musicali

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it

Evento Facebook