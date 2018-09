FAI l'estate al Lazzaretto, concerto folk d’autore: "Dala finestra dela cusina"

Sabato 8 settembre alle ore 21 il gruppo Valincantà chiude con il concerto folk "Dala finestra dela cusina" la rassegna di incontri, musica e spettacolo promossa, con sempre maggiore entusiasmo, dalla Delegazione del Fondo Ambiente Italiano di Verona in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio.

Dala finestra del cusina è un concerto folk raccolto nel loro ultimo CD: un viaggio attraverso nuove canzoni, clip video, voci fuori campo e narrazioni, che porta lo spettatore a guardare il mondo da prospettive diverse, a trovare nuove strade... In fondo come dicono i componenti del gruppo “l'orizzonte xe na linea dentro la mente!'’

Brani inediti e vecchie canzoni, in un'altalena di emozioni, di ritmi diversi e divertimento!

Il nome del gruppo, è composto dalle parole "valli, canto e incanto" che riassumono tutto ciò che ispira le loro canzoni e il loro intento espressivo, come loro stessi affermano: «Cantiamo l'attaccamento alla nostra terra, alle nostre vallate, alle situazioni tipiche, passate e presenti, di una piccola zona pedemontana. Parliamo di emigrazione, di ambiente, dello stato di abbandono e trasformazione delle nostre valli. Parliamo anche di amore in senso ampio, ironizziamo su certi accadimenti d'attualità. Lo facciamo usando il dialetto veneto parlato oggi nel nostro territorio».

Nato nel 2002 il gruppo Valincantà è il proseguimento di un’esperienza iniziata nella seconda metà degli anni ‘70 ad Arsiero. Pur mantenendone lo spirito originario, il gruppo si propone di amplificare quella esperienza arricchendola di nuove prospettive sia nella scelta degli argomenti come in quella delle sonorità. Eccoli qui i “magnifici otto”:

Roberto Zotti - Voce e Chitarra A.

Livio Busato - Voce - Chitarra C. - Tiple - Charrango - Bandolin - Quatro - Quena – Armonica

Lorenzo Pegoraro – Voce

Roberto Marini - Voce e Basso A.

Alberto Bortolan - Voce - Cornamusa - Chitarra El.- Bouzuki - Flauti irlandesi – Clarinetto

Daniele Calgaro - Voce - Fisarmonica – Clarinetto

Davide Lista - Voce – Percussioni

Davide Apolloni – Fonico

Suonano collaborando anche con autori locali nella presentazione di libri o con associazioni per serate di beneficenza. Fino al 2014 hanno suonato in circa 150 appuntamenti. Nel 2006 e nel 2007 il gruppo ha suonato a Mauthausen in Austria all'interno delle manifestazioni organizzate per il Gemellaggio con il Comune di Cogollo del Cengio. Nel 2007 ha partecipato al Concorso Takabanda classificandosi al 2° posto. Nel Novembre 2009 vince il 1° premio con la canzone Caminare, al Concorso per la Canzone dialettale del Triveneto.

FAI L’ESTATE AL LAZZARETTO è un ciclo di iniziative – promosse dalla Delegazione veronese del FAI in collaborazione con alcune associazioni locali - progettato per mostrare e far vivere il meraviglioso complesso monumentale del Lazzaretto. Un luogo ricco di storia e natura situato vicino alla città e oggetto di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Verona e il FAI nazionale, volto alla tutela e alla valorizzazione del sito.

Il programma delle iniziative è rivolto a tutti i cittadini e l’ingresso alle serate sarà libero e gratuito, con la possibilità - per chi lo desidera - di una libera offerta a sostegno dell’attività e dell’impegno della Fondazione in territorio veronese. In caso di maltempo alcune serate saranno spostate alla sera successiva.

Nelle serate degli spettacoli in calendario, presso l’agricola La folaga rossa di fronte al Lazzaretto sarà possibile effettuare un percorso e cenare con gli ortaggi coltivati nel parco, preparati dalla gastronomia vegetariana Terra Cotta. È necessario prenotare telefonando al numero 371 1136467 o inviando una mail a folaga@folaga.it

Serata a ingresso libero fino ad esaurimento posti.