FAI l'estate al Lazzaretto: la notte delle chitarre con Ciosi e Andrea Valeri

Ciosi e Andrea Valeri si esibiranno in un travolgente duetto tra chitarre acustiche. Ciosi, al secolo Federico Franciosi, è uno dei maggiori virtuosi del flatpicking una tecnica americana caratterizzata dall’utilizzo del plettro che suona le singole corde anziché tutte insieme. Innamorato della chitarra acustica, strumento che suona con passione sin da giovanissimo, Ciosi perfeziona questa tecnica e la impiega in brani che si ispirano al jazz, al blugrass, al folk e al pop. Vanta alcuni lavori discografici come My first Time, Beautiful Infinity e Far Apart.

Una commistione, la sua, di sonorità varie ed estremamente emozionanti talvolta accompagnate anche dalla sua voce dal timbro caldo e avvolgente, così come da altri strumenti quali l’armonica a bocca e il table-neck; ma per la serata al Lazzaretto sarà solo l’altra chitarra quella di Andrea Valeri, abilissimo interprete della chitarra acustica, a condividere la scena. Ritorna, infatti, la chitarra acustica di Andrea Valeri che più volte aveva entusiasmato il pubblico del Lazzaretto.

Il chitarrista classe 1991, all'età di 10 anni inizia gli studi di chitarra classica; interessato anche ad altri generi musicali, impara a muoversi con disinvoltura sulla tastiera della chitarra acustica e nel 2005 approda al repertorio Fingerpicking: da allora si dedica completamente al perfezionamento da autodidatta delle tecniche (Thumbstyle, Fingerstyle, Fingerpicking, Flatpicking) che lo hanno reso uno dei più giovani Fingerpicker acclamato in tutt'Europa. Il talento straordinario lo ha portato a soli 25 anni ad incidere già quattro album. A partire dal 2007 ha pubblicato: The Secret of Silence, The Trip, Maybe, Day Dream.

Considerato uno dei più grandi talenti in circolazione Valeri è anche autore, oltre che interprete, di brani che spaziano da composizioni proprie, appunto, a riarrangiamenti di celebri canzoni, comprendendo anche duetti con i più importanti nomi del Fingerpicking: da Don Ross a Thomas Leeb, da Michael Fix ai Doc Sound Acoustic Trio, da Goran Kuzminac, Eric Lugosh, a Mickey Murphy, senza dimenticare Eric Spitzer-Marlyn e molti altri ancora. La notte delle chitarre sarà uno ‘scontro tra Titani’ sulle note frutto delle prodezze acustiche di questi due straordinari interpreti.

FAI L’ESTATE AL LAZZARETTO è un ciclo di iniziative - promosse dalla Delegazione veronese del FAI in collaborazione con alcune associazioni locali - progettato per mostrare e far vivere il meraviglioso complesso monumentale del Lazzaretto. Un luogo ricco di storia e natura situato vicino alla città e oggetto di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Verona e il FAI nazionale, volto alla tutela e alla valorizzazione del sito.

Il programma delle iniziative è rivolto a tutti i cittadini e l’ingresso alle serate sarà libero e gratuito, con la possibilità

- per chi lo desidera - di una libera offerta a sostegno dell’attività e dell’impegno della Fondazione in territorio veronese. In caso di maltempo alcune serate saranno spostate alla sera successiva.

Nelle serate degli spettacoli in calendario, presso l’agricola La folaga rossa di fronte al Lazzaretto sarà possibile effettuare un percorso e cenare con gli ortaggi coltivati nel parco, preparati dalla gastronomia vegetariana Terra Cotta. È necessario prenotare telefonando al numero 371 1136467 o inviando una mail a folaga@folaga.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI SERA

7 Luglio ore 21,10 - Compagnia teatrale Cantieri Invisibili in “Venezia Venezia”, Regia di Matteo Spiazzi

8 Settembre ore 21,00 - Valincantà presenta “Dala finestra dela cusina” Concerto folk d’autore

21 Luglio ore 21,10 - “Domus de Janas” Musiche dal sapore mediterraneo

28 Luglio ore 21,00 - “Dimodochè” Il fantastico teatro disegnato di Gek Tessaro

4 Agosto ore 21,00 - Maurizio d’Alessandro presenta “Quello che le donne dicono”

18 Agosto ore 21,00 - Duo Varbondei & Sorelle Brizzi “Moon & River” e musiche dei film che abbiamo amato

Tutte le serate sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo alcune serate saranno spostate alla sera successiva.