A Palazzo Camozzini l'aperitivo in maschera con il Gruppo FAI Giovani di Verona

Scopri il nostro evento di Febbraio! Partecipa allo speciale Aperitivo in Maschera organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Verona. L’evento si terrà giovedì 20 febbraoi 2020, dalle ore 19.30, nelle affascinanti sale affrescate di Palazzo Camozzini (in via S. Salvatore Vecchio 6, 37121 - Verona, VR)

La serata prevede un aperitivo lungo con catering, musica e la presentazione delle attività del Gruppo FAI Giovani di Verona. Siete tutti invitati! Sarà un’occasione entusiasmante per conoscersi e, soprattutto, per conoscere il FAI veronese. Quanto all’abbigliamento in maschera, è stato deciso il tema “Miti e Leggende”, quindi sana pazzia e fantasia saranno ben accolte! A tal proposito, durante la serata verrà eletta la maschera più apprezzata dai partecipanti...quindi sbizzarritevi.

Contributo di partecipazione a partire da 20 euro (comprensivo di ingresso nello storico palazzo veronese, intrattenimento musicale e “aperitivo lungo”). Possibilità di iscriversi al FAI in loco alla quota di benvenuto FAI Giovani FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni e possibilità di rinnovo alla stessa quota. Parte dei contributi raccolti verranno devoluti alle attività istituzionali della Delegazione FAI/Fondazione.

Per partecipare, inoltre, è richiesta a tutti la prenotazione (comunicando in quanti sarete + nome e cognome di chi parteciperà) entro lunedì 17 febbraio, secondo le seguenti modalità:

Via Messenger (tramite la nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/faigiovaniverona/ - il solo "Parteciperò" all’Evento non sarà considerato)

- il solo "Parteciperò" all’Evento non sarà considerato) Via e-mail, scrivendo all’indirizzo: verona@faigiovani.fondoambiente.it (oggetto della mail: "FAI Giovani - Prenotazione aperitivo in maschera").

Per questioni organizzative, sarà stilata una lista che verificherà le presenze. Affrettatevi, i posti sono limitati.

Informazioni e contatti

Per informazioni, potete contattare il Gruppo scrivendo all’indirizzo e-mail: verona@faigiovani.fondoambiente.it

Web: https://www.facebook.com/events/199206347798061/