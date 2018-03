Il vincitore di Sanremo Fabrizio Moro live al Castello Scaligero per il Villafranca Festival

Dopo la vittoria del 68° Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente” insieme a Ermal Meta (che sarà protagonista di un’altra serata del Villafranca Festival) e l’annuncio del grande concerto che il 16 giugno vedrà Fabrizio Moro protagonista allo Stadio Olimpico di Roma, il cantautore a grande richiesta terrà dei concerti in alcune selezionate location italiane, tra queste il Castello Scaligero di Villafranca il 19 luglio 2018.

Non poteva mancare un appuntamento all’interno del Villafranca Festival, che nella sua edizione 2018 dedica ampio spazio ed attenzione al cantautorato contemporaneo italiano ed agli artisti che in questo momento ne rappresentano la punta di diamante. Fabrizio Moro, Ermal Meta, Caparezza, Riki, Francesco Gabbani. Artisti che rappresentano generi diversi ma tutti riconducibili allo stesso mondo artsitico.

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, 8 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di San Remo, lo ha visto vincitore nella categoria Big insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, il brano è stato certificato oro dopo solo due settimane dalla data di uscita. Nel corso degli anni, diversi suoi brani sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

Castello Scaligero

Villafranca di Verona

19 luglio

Ore 21.15

Rassegna: Villafranca Festival.

Partenza vendite: da giovedì 29 marzo alle ore 10 in vendita su Geticket e Unicredit e a brevissimo anche su Ticketone

Posto unico: 28.00 euro + dp

I bambini fino a 5 anni compiuti entrano gratis.

La manifestazione Villafranca Festival è realizzata e promossa con il sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale della città di Villafranca.

INFORMAZIONI

EVENTI VERONA 045/8039156

www.eventiverona.it

info@eventiverona.it

(fonte foto Event!)