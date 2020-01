Fabrizio Meloni e i Percussionisti della Scala per il terzo concerto brunch al Teatro Ristori

Terzo appuntamento dei Concerti Brunch domenicali del Teatro Ristori, domenica 19 gennaio alle ore 11 con protagonisti d’eccezione: Fabrizio Meloni e i Percussionisti della Scala. Fabrizio Meloni ha suonato con tutti i più grandi direttori del mondo e nelle più importanti sale. Oltre al grande repertorio classico, il suo interesse per la ricerca e l’innovazione, ha dato un forte contributo allo sviluppo del repertorio per il suo strumento. I percussionisti del Teatro alla Scala, nascono per volere del Maestro Claudio Abbado nel 1978. Da quel momento la loro attività non ha conosciuto soste.

Il programma del Concerto Brunch prevede l’esecuzione di cinque brani: il primo è il Concerto per clarinetto e percussioni, scritto nei primi mesi del 2019 dal compositore Mauro Montalbetti, una creazione che alterna episodi vitali dalla forte impronta ritmica, in cui il solista si contrappone alle percussioni, ad altri più intimi e lirici, in cui si privilegia l’aspetto timbrico. Alchimie per clarinetto e percussioni di Fabio Massimo Capogrosso, che si snoda in tre movimenti che si succedono senza soluzione di continuità: Alchimia dei Sassi, ispirata a Matera, Alchimia della Luna, nella quale il vibrafono è suonato con gli archetti per ottenere un suono irreale e inquietante, e Alchimia del Sogno.

Si prosegue con Greetings to Hermann, scritto dal compositore e batterista jazz Hans-Günter Brodmann nel 1987, è un pezzo dedicato a un ensemble di strumenti dal suono non determinato, nello specifico 6 tom e una grancassa. Blu Oltremare per clarinetto e percussioni, che si articola in quattro movimenti, è del compositore, pianista, percussionista e direttore Carlo Boccadoro. Si conclude poi Carousel di David Friedman e Dave Samuels, concepito come pezzo di pura improvvisazione jazzistica, ma nel 1985 decisero di trascriverlo, lasciando alcune parti alla libertà creativa degli esecutori.

Informazioni e contatti

I biglietti sono acquistabili sia online sia presso la biglietteria del Teatro Ristori. Il brunch deve essere prenotato presso la biglietteria del Teatro entro 2 giorni prima del concerto e non è incluso nel prezzo del biglietto: http://www.teatroristori.org/biglietteria/#informazioni.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla Stagione Concertistica del Teatro Ristori: www.teatroristori.org/stagione/concerti-brunch-della-domenica/