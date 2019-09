Fabio Giachino trio in concerto al Borgo Romantico Relais

Arriva Sabato 28 Settembre il primo appuntamento della rassegna proposta da Borgo Romantico Relais, in collaborazione con Jazz&More, Circolo Jazz Verona, Anteprima Opera e Doc Live.

Dopo il Buffet di Benvenuto, sara ospite della serata Fabio Giachino trio. Tra i più acclamati nuovi talenti del piano Jazz italiano ed europeo, Giachino presenterà in prima nazionale il suo nuovissimo Album "At the Edges of the Horizon". Un'occasione veramente esclusiva per gustare arte e passione nei calici e nelle note, tra cipressi, olivi e vigneti bio sulle colline del Garda.

Il programma

h 20.15 ACCOGLIENZA AL TRAMONTO

h 20.30 BUFFET D'AUTUNNO

Sotto la grande veranda sul giardino, dalla cantina potrete gustare alcuni Vini biologici prodotti nei nostri vigneti con marchio "Le Tende": Chiaretto Doc, Bardolino Docg, 'Volutà' Chiaretto Spumante Brut. Dalla cucina, un Risotto e altri assaggi preparati con ingredienti di stagione dallo Chef Massimo Mezzari.

Aperitivo: Spremute agli agrumi, Vini Le Tende, Acqua naturale e frizzante

Chips gourmet ns produzione, Mandorle e nocciole tostate ala paprika dolce, Scaglie di grana in forma, Grissini aromatici e mini tarallucci al vino, Polpettine mignon di pollo e manzo anticate.

Angolo della tradizione: I Formaggi nuovi e storici della Lessinia accompagnati con mostarda di mele cotogne, miele Lessinia, mostarda di cipolle rosse di Tropea, Soppressa della Valpolicella, Pancetta al pepe di Benedetti, Salame di Cremona, crudo di Parma 24 mesi

In accompagnamento: funghetti, peperoni, cipolle glassate, giardiniera di ns produzione, peperoni rossi e gialli alla brace, polenta, panini aromatici, grissini e taralucci artigianali.

Tradizionale Risotto all'Amarone

h 21.30 FABIO GIACHINO TRIO "At the Edges of the Horizon"

FABIO GIACHINO - piano

RUBEN BELLAVIA - batteria

DAVIDE LIBERTI - contrabbasso

Il Fabio Giachino Trio nasce nel 2011 e, da allora, colleziona svariati riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Recentemente i tre musicisti sono stati inseriti tra i primi 10 gruppi italiani dal referendum popolare JazzIT Award 2014 e 2013, hanno guadagnato il Premio Speciale come BEST BAND al Bucharest International Competition 2014 (EuropaFest) e due premi al Fara Musica Live e al Barga Jazz Contest nel 2012.

Il repertorio del trio raccoglie in sé le tante espressioni del linguaggio musicale contemporaneo, ben radicato nella tradizione afroamericana, ma sono frequenti le sperimentazioni ritmico armoniche. Nella sua ultima produzione discografica, "At the Edges of the Horizon" Cam Jazz Record, il trio ha trovato un giusto punto di equilibrio musicale, che potranno apprezzare sia i fruitori di mainstream sia gli appassionati di un sound più contemporaneo. Una serata speciale.

h 23 FINE SERATA

Informazioni e contatti

COSTO: * Buffet + Concerto: 30 euro - Concerto solo: 10 euro | ridotto 14-18: 5 euro.

Minori 0-13 anni e accompagnatori Persone con HP: Free

È consigliata la prenotazione. In caso di maltempo, i posti all'interno sono massimo 60.

Tel. 045 9971261 - Mail: info@borgoromantico.com