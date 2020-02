Fabio Baronti alla fiera del libro di Castelrotto

Mercoledì 4 marzo 2020, con inizio alle ore 20.30, presso il teatro della scuola dell'infanzia di via Fraccaroli 10 a Castelrotto (VR) Fabio Baronti presenterà il suo ultimo libro "Vita mia che esplodi", edito da edizioni Augh!, ambientato proprio nella cornice di Castelrotto.

"Vita mia che esplodi" è un potente romanzo sul coraggio, sull’importanza delle scelte, sulla voglia di rinascere e sul valore della solidarietà. Perché se è vero che nessuno si salva da solo, è altrettanto vero che la vita va vissuta e accettata con i suoi saliscendi, come il movimento armonioso di uno yo-yo.

Dialogherà con l'autore Raffaello Residori.

Evento gratuito. Al termine dell'incontro ai presenti verrà offerto un buffet di ringraziamento e sarà data la possibilità di acquistare il libro.

Fabio Baronti, bancario veronese con la passione per la scrittura, con questo suo romanzo è entrato nella decina degli autori che nel prossimo mese di marzo si contenderanno il premio nazionale Giorgione Prunola a Castelfranco Veneto. Nel 2018 Baronti ha esordito con il libro "Insegnaci come si vola" per Edizioni La Gru, ottenendo il diploma d'onore, merito e di significativa importanza settoriale al Premio Letterario Città di San Giuliano Milanese.

Giunta alla sua ottava edizione, dal 2 al 8 marzo 2020 la Fiera del libro di Castelrotto gode del patrocinio della Provincia di Verona e del comune di San Pietro In Cariano e ospiterà eventi letterari e una mostra mercato del libro per bambini.

Informazioni e contatti

Web: http://www.valpolicellaweb.it/index.cfm/eventi-valpolicella/?idevento=2047

