Serata musicale dedicata a Fabrizio De Andrè "Faber – Storia comune per gente speciale"

Dopo il grande successo dello spettacolo musicale Faber proposto lo scorso inverno al teatro Salus di Ca’ degli Oppi, il Coro Marcelliano Marcello propone una serata d’eccellenza al parco San Serafino giovedì 6 settembre alle ore 21,00. Faber è inserito nella rassegna Musica al Parco ed ha ingresso gratuito. In caso di maltempo si terrà al Teatro Salus.

Faber - Storia comune per gente speciale, è dedicato a Fabrizio De Andrè. “Scrivere di un grande artista è un pericolo, un azzardo, una pretesa più grande di ogni uomo. Ma dietro l’artista c’è l’uomo. Allora “FABER storia comune per gente speciale” non parla dell’artista, parla dell’uomo dentro l’artista, parla di Fabrizio Cristiano de Andrè”, spiega il responsabile del Coro Marcelliano Marcello, Salvatore Mainente -; I brani sono eseguiti dal Coro Marcelliano Marcello, nato nel 1986 a San Giovanni Lupatoto, da sempre impegnato nella costante ricerca di brani musicali di rara esecuzione che possano rappresentare nuove e stimolanti scoperte per il numeroso pubblico che ne segue i concerti. A questo inconsueto ed interessante excursus nella musica d’autore il coro è giunto dopo una notevole esperienza nel campo della musica sacra e del repertorio lirico”.

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Oppeano e dalla pro Loco e realizzato in collaborazione con la band composta da: Francesco Passarella (basso e contrabbasso), Giovanni Franceschini (batteria), Cecilia Zanchetta (violino), Luca Brambilla (violino), Francesco Disoteo (chitarra), Michele Bellamoli (tastiere), Piero Facci (voce solista), Nicolò Bruno (voce recitante), Marco Pomari (testo e regia), Cristian Zinelli (direzione).