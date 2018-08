Alla Capitolare la mostra temporanea "L'evoluzione della lingua: dal Latino all'Italiano"

Dopo l'enorme successo dell'evento dello scorso 20 luglio, domenica 26 agosto verrà riproposta l'esposizione temporanea “L’Evoluzione della Lingua, dal Latino all’Italiano”. Un viaggio alla scoperta delle radici della nostra lingua che, attraverso queste antiche pagine, ci riporta un po’ alla scoperta di quello che siamo, ai mattoni che costituiscono la nostra storia ed il nostro patrimonio culturale, ma anche il nostro modo di vedere il mondo, di pensare, di esprimerci e di relazionarci.



Anche questa volta sarà il Prefetto della Biblioteca Capitolare, Mons. Bruno Fasani, a condurre i visitatori in un percorso fra le tappe più significative di tale processo attraverso alcuni antichi e rarissimi manoscritti e testi a stampa.



Per l’occasione verrà eccezionalmente esposto il celebre Indovinello veronese, prima traccia scritta della lingua “volgare”, ed altre opere rappresentative quali: il Tresor, la prima enciclopedia in lingua volgare di Brunetto Latini, il codice dei “Ritmi Volgari” di Gidino di Sommacampagna, una Macaronea, incunabolo rarissimo di latino maccheronico del 1400 che narra di uno scherzo ad uno speziale, nonché testi dei grandi “padri” della nostra cultura quali la Vita Nuova di Dante ed i Trionfi di Petrarca.



Le visite guidate sono previste in orario serale alle ore 18.00, 19.00 e 20.00, con prenotazione obbligatoria, al costo di 10 euro.



INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Domenica 26 agosto 2018

Orario Visite: 18:00 – 19:00 – 20:00

Ingresso visite guidate: euro 10

Prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: Tel. 045 8538071 - info@capitolareverona.it