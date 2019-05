Tanti eventi a Verona per l'arrivo del Giro d'Italia in Arena con la cronometro rosa

Tutta la città si è impegnata per il Giro d’Italia. Vetrine addobbate, menù a tema, palazzi e monumenti illuminati di rosa. E, ancora, in fiera, con accesso gratuito, area dedicata all’Hospitality village per la partenza della 21ᵃ tappa e, in piazza Bra, un anfiteatro in rosa pronto ad accogliere il vincitore e tutti protagonisti del Giro.

A meno di 6 giorni dall’arrivo della crono rosa a Verona, la macchina organizzativa cittadina è a pieno regime. Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, la cronometro individuale, realizzata su un tracciato cittadino di 17 chilometri, prenderà il via dalla fiera alle 13.40, dove a partire dalle 10.20 aprirà anche il villaggio delle due ruote allestito all’esterno del Palaexpo. All’interno del quartiere fieristico, invece, saranno visibili al pubblico i paddock delle squadre in attesa della partenza. Entrambe le zone sono accessibili al pubblico con ingresso gratuito.

Eventi in programma

Attraverso Confcommercio saranno allestite a tema le vetrine dei negozi aderenti e proposto in alcuni ristoranti della città un menù realizzato appositamente per il Giro. Sul sito di Confcommercio è possibile consultare l’elenco dei ristoranti aderenti per scoprire le proposte effettuate.

Alla Fiera, tutto con accesso gratuito, Hospitality village all’esterno del Palaexpo di Veronafiere e, all’interno del quartiere fieristico, i paddock delle squadre in attesa della partenza.

La Funivia Malcesine – Monte Baldo, invece, celebra il Giro e la sua straordinaria conclusione a Verona, colorando di rosa una delle sue nuove cabine.

Al Museo Nicolis, a Villafranca, una mostra dedicata all’Italia del Giro e ai campioni che hanno fatto la storia.

Inoltre, fino al 2 giugno, saranno illuminate di rosa Arena, Gran Guardia, palazzo Barbieri, orologio della Bra, Torre dei Lamberti e mura di piazzetta Mura Gallieno.

Principali servizi attivati

Amt e Atv il 2 giugno metteranno a disposizione delle navette gratuite che dal parcheggio allo Stadio, adibito alla sosta dei pullman, porteranno l’utenza fino al centro. Per tutta la durata dell’evento, infatti, il parcheggio Centro resterà precluso al parcheggio dei bus per evitare un’eccessiva viabilità in quella parte della città.

Due i percorsi effettuati dalle navette: da Park Stadio a Corso Porta Nuova (fermata di fronte alla Camera di Commercio); dalla Fiera a Corso Porta Nuova (fermata di fronte alla Camera di Commercio). Collegamenti disponibili dalle 10.30 alle 14 ogni 20 minuti; dalle 14 alle 18, ogni 40 minuti; dalle 18 alle 20, ogni 20 minuti. Per il parcheggio delle auto sarà messo a disposizione dalla Fiera il parcheggio P3, con una tariffa di 5 euro per l’intera giornata. Un servizio di bus navetta (attivato dal Comune) collegherà il centro città alla Fiera, con fermata davanti alle Gallerie mercatali.

Tutte le informazioni sul Giro e sulle limitazioni alla viabilità sono visibili sul sito del Comune di Verona o sul sito della manifestazione www.giroditalia.it.